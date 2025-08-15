Передал помещение: за что осудили экс-начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова

Бывший начальник исправительной колонии № 209 в Перми Дмитрий Ассанов проведет 12 лет в колонии строгого режима. Ему не удалось оспорить приговор Мотовилихинского райсуда. Вернуть звание подполковника он также не смог. Его осудили за получение взятки от предпринимателя. URA.RU собрало воедино все, что известно о карьере Ассанова, а также о совершенном преступлении.
Карьера
Ассанов проработал в системе ФСИН 24 года. Долгое время он руководил СИЗО-5 в Перми, где содержатся женщины и несовершеннолетние. О жалобах на содержание в СИЗО данных нет. Когда в изолятор приходили представители ОНК, никто из осужденных и обвиняемых к правозащитникам не обращался.
Впоследствии Ассанова перевели руководить ИК-29. Она также расположена в Перми. Там содержатся те, кто впервые осужден. Известно, что, когда в колонии проводились проверки, Ассанов всегда присутствовал лично, даже если на тот момент находился в отпуске.
Осужденные также не спешили жаловаться на содержание. Известно лишь, что экс-начальник не приветствовал ношение бороды среди заключенных мусульман. Также при его руководстве штрафные изоляторы (ШИЗО) были практически всегда заполнены.
Задержание
Ассанова задержали днем 19 марта 2024 года. В этот момент он вместе с подчиненными находился в актовом зале со своими подчиненными. К задержанию привлекались сотрудники СОБРа. Они повалили сидящего за столом Ассанова на пол, заломили ему руки и надели наручники. Спустя сутки ему предъявили обвинение в получении взятки крупного размера. Все время следствия Ассанов провел в СИЗО.
Подробности дела
Следствие установило, что с февраля 2023 по февраль 2024 года Ассанов получил от одного из предпринимателей взятку в 2,5 миллиона рублей. В этот же период он получил 1,2 млн рублей от того же бизнесмена. Общая сумма взяток превысила четыре миллиона рублей. Деньги передавались через посредника. За эти деньги Ассанов передал бизнесмену помещения, которые принадлежат колонии. Также он использовал осужденных в качестве рабочей силы для предпринимателя.
Приговор
Мотовилихинский районный суд вынес приговор Дмитрию Ассанову 30 мая. Его приговорили в 12 годам колонии строгого режима. Также он обязан будет выплатить штраф в размере восьми миллионов рублей и не имеет права занимать определенные должности 10 лет. Ассанова лишили звания подполковника внутренней службы. Он пытался обжаловать приговор. Хотел вернуть хотя бы звание, поскольку от этого зависят алименты его детей. Судебная коллегия краевого суда не пошла ему на встречу и оставила приговор первой инстанции в силе.
