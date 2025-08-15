В Челябинске на площади Революции прошло яркое и красочное мероприятие «Хороводы России», которое сегодня состоялось по всей стране. В этом году для мероприятия придумали акцию «Хоровод Великой Победы», передает корреспондент URA.RU.
«Мероприятие проводится в центре города. Собрались горожане. Гостем праздника стала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова», — передает корреспондент URA.RU с места события.
Лантратова обратилась к гостям праздника со сцены и отметила, что мы можем быть разными, но нас объединяет любовь к Родине. «Мы можем быть разными: разного возраста, разных национальностей, исповедовать разные религии. Но нас объединяет любовь к Родине. Наша страна сильна своими традиционными ценностями», — отметила она.
На празднике работает несколько площадок: этнобар с чаем, здесь же можно купить пирожки из печи. Есть фотозона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!