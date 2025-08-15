Челябинск присоединился к фестивалю «Хороводы России». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник 15 августа прошел по всей России
Праздник 15 августа прошел по всей России Фото:

В Челябинске на площади Революции прошло яркое и красочное мероприятие «Хороводы России», которое сегодня состоялось по всей стране. В этом году для мероприятия придумали акцию «Хоровод Великой Победы», передает корреспондент URA.RU. 

«Мероприятие проводится в центре города. Собрались горожане. Гостем праздника стала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова», — передает корреспондент URA.RU с места события. 

Лантратова обратилась к гостям праздника со сцены и отметила, что мы можем быть разными, но нас объединяет любовь к Родине. «Мы можем быть разными: разного возраста, разных национальностей, исповедовать разные религии. Но нас объединяет любовь к Родине. Наша страна сильна своими традиционными ценностями», — отметила она. 

На празднике работает несколько площадок: этнобар с чаем, здесь же можно купить пирожки из печи. Есть фотозона. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на площади Революции прошло яркое и красочное мероприятие «Хороводы России», которое сегодня состоялось по всей стране. В этом году для мероприятия придумали акцию «Хоровод Великой Победы», передает корреспондент URA.RU.  «Мероприятие проводится в центре города. Собрались горожане. Гостем праздника стала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова», — передает корреспондент URA.RU с места события.  Лантратова обратилась к гостям праздника со сцены и отметила, что мы можем быть разными, но нас объединяет любовь к Родине. «Мы можем быть разными: разного возраста, разных национальностей, исповедовать разные религии. Но нас объединяет любовь к Родине. Наша страна сильна своими традиционными ценностями», — отметила она.  На празднике работает несколько площадок: этнобар с чаем, здесь же можно купить пирожки из печи. Есть фотозона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...