Родные почти неделю не могут похоронить убитых детей и их мать в Екатеринбурге

Тела находятся в морге почти неделю
Тела находятся в морге почти неделю
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Родные до сих пор не похоронили женщину-врача и двух детей, которых нашли мертвыми 10 августа в квартире в Ленинском районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье.

«Тела до сих пор в морге. Мама убитой женщины все еще не может успокоиться и прийти в себя. Очень сильно ее потрясла эта трагедия», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, женщина сначала зарезала трехлетнюю дочь, а потом и девятилетнего сына. После этого она покончила с собой. По данным ГУ МВД по области, у погибшей могла быть депрессия. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

