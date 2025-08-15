Родные почти неделю не могут похоронить убитых детей и их мать в Екатеринбурге

Родные до сих пор не похоронили женщину-врача и двух детей, которых нашли мертвыми 10 августа в квартире в Ленинском районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье.
«Тела до сих пор в морге. Мама убитой женщины все еще не может успокоиться и прийти в себя. Очень сильно ее потрясла эта трагедия», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, женщина сначала зарезала трехлетнюю дочь, а потом и девятилетнего сына. После этого она покончила с собой. По данным ГУ МВД по области, у погибшей могла быть депрессия. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
