Алиханов и Текслер провели в Челябинске встречу с участниками «Время героев»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Алиханова и Текслера с участниками СВО прошла 15 августа
Встреча Алиханова и Текслера с участниками СВО прошла 15 августа Фото:

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели встречу со своими подопечными, участниками президентской программы «Время героев» — Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.

«Глава Минпромторга России и губернатор Челябинской области пообщались с участниками программы Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым, которые проходят стажировки в министерстве и администрации региона соответственно. Наставники и их подопечные поделились опытом работы в рамках программы и обсудили дальнейшее сотрудничество», — уточнили в ведомстве.

Алиханов является наставником Камалетдинова — участника СВО, подполковника отмеченного тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Он проходит стажировку в Минпромторге. Алексей Текслер, как ранее сообщало URA.RU, стал наставником Евгения Мурашова, кавалера двух орденов Мужества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели встречу со своими подопечными, участниками президентской программы «Время героев» — Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ. «Глава Минпромторга России и губернатор Челябинской области пообщались с участниками программы Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым, которые проходят стажировки в министерстве и администрации региона соответственно. Наставники и их подопечные поделились опытом работы в рамках программы и обсудили дальнейшее сотрудничество», — уточнили в ведомстве. Алиханов является наставником Камалетдинова — участника СВО, подполковника отмеченного тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Он проходит стажировку в Минпромторге. Алексей Текслер, как ранее сообщало URA.RU, стал наставником Евгения Мурашова, кавалера двух орденов Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...