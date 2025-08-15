Алиханов и Текслер провели в Челябинске встречу с участниками «Время героев»

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели встречу со своими подопечными, участниками президентской программы «Время героев» — Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.
«Глава Минпромторга России и губернатор Челябинской области пообщались с участниками программы Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым, которые проходят стажировки в министерстве и администрации региона соответственно. Наставники и их подопечные поделились опытом работы в рамках программы и обсудили дальнейшее сотрудничество», — уточнили в ведомстве.
Алиханов является наставником Камалетдинова — участника СВО, подполковника отмеченного тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Он проходит стажировку в Минпромторге. Алексей Текслер, как ранее сообщало URA.RU, стал наставником Евгения Мурашова, кавалера двух орденов Мужества.
