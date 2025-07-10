Губернатор Текслер стал наставником ветерана СВО в челябинском аналоге «Времени героев»

Челябинский губернатор Текслер стал наставником участника СВО в аналоге программы «Время героев». Его подопечным стал кавалер двух орденов Мужества полковник Евгений Мурашов, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Буду у Евгения наставником в рамках проекта. Конечно, поделюсь знаниями и опытом, помогу определиться со сферой интересов, выбрать дальнейшую карьерную траекторию. Для меня это важная миссия», — цитирует Текслера пресс-служба. Там также добавили, что Мурашов родом из Челябинской области.
Кадровая программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной «Время героев». Обучение в рамках первого потока пройдут 60 человек, в том числе четыре женщины.
В числе наставников — губернатор Текслер, заместитель губернатора Роман Воллерт, а также руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области. В частности, глава Челябинска Алексей Лошкин станет наставником первого командира именного батальона «Южноуралец» Михаила Пучкова.
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