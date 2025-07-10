10 июля 2025

Губернатор Текслер стал наставником ветерана СВО в челябинском аналоге «Времени героев»

Полковник Мурашов стал подопечным губернатора Текслера в «Героях Южного Урала»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер (слева) станет наставником Евгения Мурашова в науке управления
Алексей Текслер (слева) станет наставником Евгения Мурашова в науке управления Фото:

Челябинский губернатор Текслер стал наставником участника СВО в аналоге программы «Время героев». Его подопечным стал кавалер двух орденов Мужества полковник Евгений Мурашов, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Буду у Евгения наставником в рамках проекта. Конечно, поделюсь знаниями и опытом, помогу определиться со сферой интересов, выбрать дальнейшую карьерную траекторию. Для меня это важная миссия», — цитирует Текслера пресс-служба. Там также добавили, что Мурашов родом из Челябинской области.

Кадровая программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной «Время героев». Обучение в рамках первого потока пройдут 60 человек, в том числе четыре женщины.

В числе наставников — губернатор Текслер, заместитель губернатора Роман Воллерт, а также руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области. В частности, глава Челябинска Алексей Лошкин станет наставником первого командира именного батальона «Южноуралец» Михаила Пучкова.

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Челябинский губернатор Текслер стал наставником участника СВО в аналоге программы «Время героев». Его подопечным стал кавалер двух орденов Мужества полковник Евгений Мурашов, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Буду у Евгения наставником в рамках проекта. Конечно, поделюсь знаниями и опытом, помогу определиться со сферой интересов, выбрать дальнейшую карьерную траекторию. Для меня это важная миссия», — цитирует Текслера пресс-служба. Там также добавили, что Мурашов родом из Челябинской области. Кадровая программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной «Время героев». Обучение в рамках первого потока пройдут 60 человек, в том числе четыре женщины. В числе наставников — губернатор Текслер, заместитель губернатора Роман Воллерт, а также руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области. В частности, глава Челябинска Алексей Лошкин станет наставником первого командира именного батальона «Южноуралец» Михаила Пучкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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