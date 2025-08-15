Путин наполнил встречу с Трампом особым смыслом

Президент Владимир Путин наполнил предстоящую встречу с американским лидером Дональдом Трампом глубоким содержанием. По пути на Аляску он посетил Магадан, где провел совещание о развитии города и посетил знаковые объекты, в том числе для российско-американской истории. Как объяснил URA.RU политолог Александр Асафов, президент объединил особый символизм встречи в Анкоридже с развитием ключевого региона страны — Дальнего Востока.
В Магадане Путин провел совещание по вопросам развития города и посетил новые объекты. Президент побывал на заводе по производству капсулированных пищевых добавок с омега-3. Это первое в России предприятие, выпускающее эту продукцию из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди. Путин также осмотрел открытый в 2023-м году спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», включающий ледовую арену, бассейн, спортзал для занятий игровыми видами спорта и тренажерный зал.
«Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города», — отметил президент.
Путин обсудил в Магадане реализацию мастер-планов других дальневосточных городов. По его словам, они помогают формировать современную и благоприятную городскую среду.
В конце рабочей поездки в Магадан Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба».
Авиатрасса «Аляска — Сибирь» в годы Великой Отечественной войны была одним из направлений поставок самолетов из США в СССР по ленд-лизу — так Красная армия получила более восьми тысяч машин.
Перелеты зачастую проходили в экстремальных погодных условиях. За время работы маршрута в воздушных происшествиях погибли более ста летчиков.
Символично, что рядом с местом переговоров Путина и Трампа в Анкоридже находится мемориальное кладбище, на котором покоятся девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских. Все они погибли в 1942-1945 годах во время перегонки самолетов из США в СССР в рамках программы ленд-лиза.
Магадан и Анкоридж — города-побратимы. Так было с 1991 по 2023 год. В разговоре с корреспондентом URU.RU магаданцы поделись — они поддерживают восстановление связей с Аляской. Местный житель Сергей рассказал, что с удовольствием слетал бы туда к друзьям, с которыми он учился в магаданской школе, куда они приезжали по обмену.
Поездка Путина в Магадан, безусловно, имеет символическое значение перед переговорами с Трампом, но президент также уделил внимание Дальнему Востоку — стратегическому региону для всей страны, отметил политолог Александр Асафов. Именно поэтому президент, его полпред в ДФО Юрий Трутнев прикладывают к этому столько усилий.
«Решение президента остановиться при столь напряженном графике в Магадане и провести рабочие встречи, обсудить задачи, стоящие перед регионом, показывает его особое внимание к Дальнему Востоку. Путин продемонстрировал глубокую вовлеченность в повестку его развития и высокое понимание ключевых направлений работы», — заявил собеседник URA.RU.
Президент отметил главное — город и регион развиваются, это делается на благо жителей, продолжил политолог. Магадан, действительно, очень сильно изменился, это, в том числе, видно по знаковым и культурным объектам, сохраняется историческая память, появляются интересные проекты для местных жителей, добавил Асафов, неоднократно посещавший город. По его мнению, мастер-планы помогут развиваться и другим дальневосточным городам.
