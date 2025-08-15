После кратковременного потепления в Пермский край вернется ненастье

В субботу жителей Пермского края ждет прохладная погода с дождями и грозами, а в воскресенье потеплеет, но ненадолго — уже в понедельник вернутся ливни. Об этом рассказали метеорологи в своем telegram-канале.
«Суббота, 16 августа, станет самым холодным днем недели в Пермском крае. На западе региона осадков не ожидается, а на остальной территории из-за влияния западно-сибирской барической депрессии пройдут локальные дожди с грозами, особенно интенсивные на востоке. В Перми столбики термометров едва достигнут +20 градусов, а в некоторых районах края температура не поднимется выше +15…+17 градусов», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления».
В воскресенье, 17 августа, погоду улучшит слабый гребень высокого давления: в центральных районах, включая Пермь, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22 градусов. Однако уже в ночь на понедельник циклон принесет сильные дожди, которые продлятся до утра. Несмотря на ненастье, резкого похолодания не предвидится — во вторник на юге края возможно кратковременное потепление до +25…+27 градусов.
Подобные погодные колебания уже наблюдались в Пермском крае в конце июля 2025 года, когда регион также сталкивался с перепадами температуры, кратковременными дождями и грозами, особенно в южных и центральных районах. Тогда синоптики отмечали, что после умеренно теплых дней наступило похолодание и усилились осадки, а ночные температуры местами опускались до +2 градусов.
