Глава Минпромторга РФ Алиханов дал оценку экономике Челябинской области

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили планы по развитию промышленного сектора региона. Рабочая встреча состоялась в рамках визита главы Минпромторга, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.
«Антон Алиханов поблагодарил главу региона за насыщенную программу визита и отметил стратегическую важность Челябинской области для экономики РФ. Он подчеркнул, что опорный край страны и Россия в целом находятся на новом этапе индустриализации, который связан с металлургией, с машиностроением, с нуждами оборонно-промышленного комплекса, диверсификацией», — уточнили в правительстве.
Также Антон Алиханов подчеркнул стратегическое значение Челябинской области для экономики РФ и подтвердил готовность федерального министерства поддерживать усилия региона по модернизации и укреплению производственного комплекса. В ходе встречи Алексей Текслер представил министру ключевые экономические показатели области, отметив устойчивый рост валового регионального продукта за последние пять лет, повышение зарплат и рекордные объемы инвестиций. По словам губернатора, в 2024 году они составили порядка 550 млрд рублей.
Также глава региона выделил развитие национального проекта «Производительность труда». За счет внедрения современных технологий на 171 предприятии время производственных процессов сократилось на треть.
Особое внимание на встрече уделили развитию новых промышленных направлений — в частности, робототехники. В регионе создана особая экономическая зона для размещения современных высокотехнологичных предприятий. В частности, планируется строительство завода по выпуску осей и агрегатов для гусеничного транспорта, производство газобаллонного оборудования и прицепной техники.
Как сообщало URA.RU, ранее глава Минпромторга РФ Алиханов и губернатор Челябинской области Текслер провели встречу с участниками президентской программы «Время героев» — Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым. В рамках мероприятия наставники проекта и их подопечные поделились опытом работы и обсудили дальнейшее сотрудничество.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!