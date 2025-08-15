Екатеринбуржец с ножом напал на кавалера бывшей жены. Фото

Состояние пострадавшего критическое
Состояние пострадавшего критическое

Екатеринбуржец с ножом напал на мужчину. Предварительно, причиной конфликта могла стать ревность к бывшей жене нападавшего, рассказал URA.RU источник в оперативных службах.

Инцидент произошел на улице Крауля. «Предварительно, бывший супруг выяснял отношения со своей экс-избранницей. Вступился новый кавалер, его истыкали ножом», — сообщил собеседник агентства. 

Пострадавшего забрала реанимация. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Кадры с места происшествия
Кадры с места происшествия
Фото:

