Состояние пострадавшего критическое
Екатеринбуржец с ножом напал на мужчину. Предварительно, причиной конфликта могла стать ревность к бывшей жене нападавшего, рассказал URA.RU источник в оперативных службах.
Инцидент произошел на улице Крауля. «Предварительно, бывший супруг выяснял отношения со своей экс-избранницей. Вступился новый кавалер, его истыкали ножом», — сообщил собеседник агентства.
Пострадавшего забрала реанимация. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
Кадры с места происшествия
