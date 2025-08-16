Дарчиев: Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РФ готова возобновить авиасообщение с Америкой
РФ готова возобновить авиасообщение с Америкой Фото:

Российская Федерация подготовила все документы, необходимые для возобновления авиасообщения с Америкой. Об этом сообщил российский посол в США Александр Дарчиев.

«РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США», — передает ТАСС слова посла. Ранее Россия уже поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с Америкой, но отклика не было.

Авиасообщение с США было прервано из-за охлаждения российско-американских отношений. Инициатором была администрация бывшего президента Джо Байдена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская Федерация подготовила все документы, необходимые для возобновления авиасообщения с Америкой. Об этом сообщил российский посол в США Александр Дарчиев. «РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США», — передает ТАСС слова посла. Ранее Россия уже поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с Америкой, но отклика не было. Авиасообщение с США было прервано из-за охлаждения российско-американских отношений. Инициатором была администрация бывшего президента Джо Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...