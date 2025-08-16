Дарчиев: Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

РФ готова возобновить авиасообщение с Америкой
Российская Федерация подготовила все документы, необходимые для возобновления авиасообщения с Америкой. Об этом сообщил российский посол в США Александр Дарчиев.
«РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США», — передает ТАСС слова посла. Ранее Россия уже поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с Америкой, но отклика не было.
Авиасообщение с США было прервано из-за охлаждения российско-американских отношений. Инициатором была администрация бывшего президента Джо Байдена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!