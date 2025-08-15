В пермский футбольный клуб вернулся лучший бомбардир

Лучший бомбардир «Амкара» Артем Котик вернулся в пермский клуб. О продлении арендного соглашения с игроком до конца 2025 года сообщается в telegram-канале ФК «Амкар Пермь».
«После кратковременного возвращения в нижегородский „Нефтехимик“ 24-летний нападающий Артем Котик вновь будет защищать цвета пермской команды. Аренда рассчитана до конца года», — объявил футбольный клуб.
Котик присоединился к красно-черным в начале 2025 года на правах аренды. В первом круге провел все 13 матчей за «Амкар», забил 10 голов и отдал две голевые передачи — лучший бомбардир команды. В июне болельщики признали Артема игроком месяца.
В середине июля было объявлено об уходе лучшего бомбардира из пермского клуба.
Пополнение произошло и в полузащите — «Амкар» подписал контракт с воспитанником академии московского «Торпедо» Кириллом Корольковым. 24-летний футболист имеет опыт выступлений за ряд клубов ФНЛ, а последний сезон провел в костромском «Спартаке», с которым он добился выхода в Первую лигу. Корольков будет выступать под 10 номером — контракт рассчитан на год.
Также объявлено о возвращении из аренды 20-летнего Льва Мальцева. Полузащитник из молодежки «Амкара» выступал за ФК «Орел» с февраля 2025 года. Мальцев — воспитанник «Академии-Амкар», имеет опыт выступлений в Юношеской футбольной лиге за «Акрон-Академию Коноплева».
Егор Никифоренко и Валерий Потороча покидают команду. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
