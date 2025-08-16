В США предрекли встречу Путина, Трампа и Зеленского в следующем месяце

Reuters: переговоры Путина, Трампа и Зеленского могут пройти в следующем месяце
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп должен рассказать Евросоюзу о том, что ему сообщил Путин, считает эксперт
Трамп должен рассказать Евросоюзу о том, что ему сообщил Путин, считает эксперт Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

В США допустили возможность проведения в ближайшее время переговоров с участием президентов России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил управляющий директор по ставкам и трейдингу Mischler Financial Том Ди Галома.

«По сути, президенту Трампу нужно вернуться в Евросоюз и передать то, что сказал Путин. А затем ему нужно будет провести переговоры с Зеленским. Думаю, одним из таких шагов станет встреча Трампа, Путина и Зеленского в следующем месяце», — сказал Том Ди Галома в интервью для издания Reuters. По словам эксперта, уже заложена основа для возможного соглашения. Он предположил, что договоренность может быть достигнута в течение 30 дней. 

На военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа состоялась встреча президентов России и США. Оба главы государств прибыли к месту проведения переговоров практически одновременно: разница во времени посадки их самолетов составила всего несколько минут. По завершении встречи Трамп выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соглашения по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США допустили возможность проведения в ближайшее время переговоров с участием президентов России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил управляющий директор по ставкам и трейдингу Mischler Financial Том Ди Галома. «По сути, президенту Трампу нужно вернуться в Евросоюз и передать то, что сказал Путин. А затем ему нужно будет провести переговоры с Зеленским. Думаю, одним из таких шагов станет встреча Трампа, Путина и Зеленского в следующем месяце», — сказал Том Ди Галома в интервью для издания Reuters. По словам эксперта, уже заложена основа для возможного соглашения. Он предположил, что договоренность может быть достигнута в течение 30 дней.  На военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа состоялась встреча президентов России и США. Оба главы государств прибыли к месту проведения переговоров практически одновременно: разница во времени посадки их самолетов составила всего несколько минут. По завершении встречи Трамп выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соглашения по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...