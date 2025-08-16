Трамп заявил о договоренностях с Путиным по обмену территорий

Во время переговоров на Аляске были достигнуты договоренности по обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, уточнив, что также Россией и США согласованы гарантии безопасности для Киева.
«Я думаю, что это те пункты, о которых мы договорились, и по которым мы в основном договорились. На самом деле, я думаю, мы договорились о многом», — заявил Трамп, отвечая на предположение журналиста Fox News о том, что итогом переговоров могут стать «некоторые обмены территориями» и «больше земель у России», а Украина получит «меры безопасности, которые не будут связаны с НАТО». Его слова приводит телеканал.
Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США. Владимир Путин встретился с Трампом 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры продолжались почти три часа. Чем закончилось стремление Путина и Трампа к миру — взгляд журналиста кремлевского пула.
