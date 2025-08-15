15 августа 2025

Бывший сотрудник «оборонки» стал новым заместителем главы пермского минстроя

Новым заместителем министра строительства Пермского края стал Алексей Улыбин
Алексей Улыбин будет отвечать за блок капитального строительства
Алексей Улыбин будет отвечать за блок капитального строительства

В Пермском крае новым замминистра строительства стал Алексей Улыбин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Заместителем министра строительства региона назначен Алексей Улыбин. Он будет курировать блок капитального строительства», — написано в telegram-канале министерства.

Улыбин будет заниматься вопросами планирования и сопровождения капитальных вложений в объекты социнфраструктуры регионального и муниципального значений, а также организовывать строительные экспертизы. К новым обязанностям он приступит в понедельник, 18 августа.

В открытых источниках указано, что Улыбин в 2001 году окончил строительный факультет Пермского Политеха. В 2004-ом — получил специальность «Государственное и муниципальное управление». С 2011 года он работал в АО «Протон — Пермские моторы», где отвечал за организацию процессов формирования и реализации проектов капитального и текущего ремонта зданий, занимался программой развития оборонно-промышленного комплекса.

