Бывший сотрудник «оборонки» стал новым заместителем главы пермского минстроя

В Пермском крае новым замминистра строительства стал Алексей Улыбин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Заместителем министра строительства региона назначен Алексей Улыбин. Он будет курировать блок капитального строительства», — написано в telegram-канале министерства.
Улыбин будет заниматься вопросами планирования и сопровождения капитальных вложений в объекты социнфраструктуры регионального и муниципального значений, а также организовывать строительные экспертизы. К новым обязанностям он приступит в понедельник, 18 августа.
В открытых источниках указано, что Улыбин в 2001 году окончил строительный факультет Пермского Политеха. В 2004-ом — получил специальность «Государственное и муниципальное управление». С 2011 года он работал в АО «Протон — Пермские моторы», где отвечал за организацию процессов формирования и реализации проектов капитального и текущего ремонта зданий, занимался программой развития оборонно-промышленного комплекса.
