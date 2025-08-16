Трамп начал планировать встречу Путина и Зеленского

Глава США Дональд Трамп сообщил, что после саммита на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого запланировал встречу с коллегой в Овальном кабинете 18 августа. По ее результатам могут быть назначены переговоры Зеленского и Путина.
«Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем. Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, все участники переговоров пришли к общему выводу по Украине. Так, самым эффективным способом завершения конфликта является достижение полноценного мирного соглашения, а не заключение соглашения о прекращении огня.
Переговоры между лидерами России и США состоялись 15 августа. Владимир Зеленский не принимал участия в них. Беседа лидеров продолжалась примерно три часа, после чего они провели совместную короткую пресс-конференцию. По заявлению Дональда Трампа, дальнейшее разрешение конфликта на территории Киева теперь во многом зависит от решений Зеленского и позиций европейских стран. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц созвал экстренное заседание кабинета министров. Они обсудят итоги саммита, передает деловое издание «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.