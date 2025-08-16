Трамп начал планировать встречу Путина и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп может устроить встречу Зеленского и Путина
Трамп может устроить встречу Зеленского и Путина Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Глава США Дональд Трамп сообщил, что после саммита на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого запланировал встречу с коллегой в Овальном кабинете 18 августа. По ее результатам могут быть назначены переговоры Зеленского и Путина. 

«Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем. Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, все участники переговоров пришли к общему выводу по Украине. Так, самым эффективным способом завершения конфликта является достижение полноценного мирного соглашения, а не заключение соглашения о прекращении огня. 

Переговоры между лидерами России и США состоялись 15 августа. Владимир Зеленский не принимал участия в них. Беседа лидеров продолжалась примерно три часа, после чего они провели совместную короткую пресс-конференцию. По заявлению Дональда Трампа, дальнейшее разрешение конфликта на территории Киева теперь во многом зависит от решений Зеленского и позиций европейских стран. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц созвал экстренное заседание кабинета министров. Они обсудят итоги саммита, передает деловое издание «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава США Дональд Трамп сообщил, что после саммита на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого запланировал встречу с коллегой в Овальном кабинете 18 августа. По ее результатам могут быть назначены переговоры Зеленского и Путина.  «Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем. Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, все участники переговоров пришли к общему выводу по Украине. Так, самым эффективным способом завершения конфликта является достижение полноценного мирного соглашения, а не заключение соглашения о прекращении огня.  Переговоры между лидерами России и США состоялись 15 августа. Владимир Зеленский не принимал участия в них. Беседа лидеров продолжалась примерно три часа, после чего они провели совместную короткую пресс-конференцию. По заявлению Дональда Трампа, дальнейшее разрешение конфликта на территории Киева теперь во многом зависит от решений Зеленского и позиций европейских стран. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц созвал экстренное заседание кабинета министров. Они обсудят итоги саммита, передает деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...