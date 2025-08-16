Кому категорически нельзя есть лисички — мнение диетолога

Лисички содержит полезные для людей витамины и минералы. Однако эти грибы нужно правильно готовить, чтобы не навредить здоровью. Также есть ограничения в употреблении грибов при наличии некоторых заболеваний. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог-нутрициолог Лариса Никитина рассказала, кому опасно есть лисички, и как правильно их употреблять.
Чем опасны лисички и кому нельзя есть
По словам диетолога Ларисы Никитиной, сырые лисички могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, поэтому в сыром виде их не употребляют. В готовом виде грибы также нужно ограничивать в употреблении, а также не желательно есть людям с заболеваниями ЖКТ. По словам эксперта, это тяжелая пища, которая плохо переваривается, поэтому вызывает тяжесть в желудке и может усугубить течение болезней.
Диетолог рекомендует детям дошкольного возраста и беременным следует воздержаться от употребления рыжиков, так как хитиновые оболочки, содержащиеся в этих грибах, с трудом усваиваются организмом. Помимо этого, грибы могут спровоцировать аллергические реакции. В связи с этим людям, склонным к аллергиям, рекомендуется проявлять особую осторожность при добавлении рыжиков в свой рацион.
«Маринованные рыжики содержат избыточное количество поваренной соли. Поэтому не рекомендует включать данные грибы в рацион людям с артериальной гипертонией и с заболеваниями почек», — рассказала Лариса Никитина.
Чем полезны лисички
Лисичка содержит большое количество воды и представляют собой источник витаминов группы B, витамина D. Также в них есть бета-каротин (провитамина A), и его уровень в этих грибах сопоставим с содержанием этого вещества в моркови. Кроме того, в составе лисичек присутствуют калий, железо, цинк, медь и селен. Помимо хитинманнозы, грибы содержат соединения, обладающие антимикробным действием.
По информации специалистов Роспотребнадзора, лисички содержат витамин D2, а также восемь аминокислот, медь, цинк, витамины B1, PP и A. Лисички отличаются низкой энергетической ценностью — около 20 килокалорий на 100 граммов, благодаря чему их можно рекомендовать людям, следящим за своим весом. Кроме того, эти грибы содержат значительное количество пищевых волокон — до 7 граммов на 100 граммов.
В небольших количествах грибы хорошо усваиваются организмом, особенно если они тщательно проварены или приготовлены на пару. При умеренном употреблении они способствуют активации обменных процессов, не оказывая при этом значительной нагрузки на печень и поджелудочную железу.
Лисички способствуют укреплению иммунной системы и поддерживают здоровье органов зрения благодаря наличию бета-каротина. Кроме того, этот вид грибов может быть полезен при недостатке витаминов группы B. Высокое содержание железа делает лисички ценным продуктом для профилактики и лечения анемии, а присутствие меди и цинка положительно влияет на функционирование щитовидной железы.
Как правильно употреблять лисички
Лисички — универсальные грибы. Их можно жарить, тушить, варить, мариновать, солить и замораживать. Лариса Никитина подчеркнула, что лисички можно сразу готовить на сковороде. Эти грибы богаты витамином D, который лучше усваивается в присутствии жиров, поэтому рекомендуется использовать при приготовлении масло или сметану. К блюду также можно добавить свежую зелень. Из лисичек получается вкусный и полезный соус на основе сметаны.
По словам эксперта, перед замораживанием лисички рекомендуется предварительно отварить в течение примерно 15 минут. Это поможет снизить вероятность появления горечи после размораживания, а также уменьшит объем грибов. «Следует учитывать, что при термической обработке часть полезных веществ теряется. Поэтому для сохранения максимального количества витаминов предпочтительнее щадящие способы приготовления или сушка,» — рассказала диетолог.
Как выглядят лисички
Лисички отличается от других грибов ярким цветом. Ее шляпка имеет воронкообразную форму с неровными, волнистыми краями и окрашена в различные оттенки желтого или оранжевого цвета. Переход от шляпки к ножке осуществляется плавно, без четкой границы между ними. На нижней стороне шляпки располагаются не пластинки, а складчатые образования, которые спускаются по ножке гриба.
Ножка у лисички мясистая и плотная, книзу постепенно сужается. Мякоть отличается светло-желтым или почти белым оттенком, при механическом воздействии может приобретать розоватый оттенок. Гриб обладает легким, но приятным фруктовым ароматом.
«У настоящих лисичек совершенно уникальный аромат. Кто-то говорит, что они пахнут абрикосами, кто-то — лесом. Можно сказать, что буквально фруктами. У них, действительно, очень специфический запах — свежий и „натуральный“», — рассказала диетолог Лариса Никитина.
