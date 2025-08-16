ВС РФ освободили Вороное в Днепропетровской области

Российские бойцы расширили зону контроля в Днепропетровской области
Российские бойцы расширили зону контроля в Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка войск «Восток» освободила село Вороное в Днепропетровской области, расширив зону контроля в регионе. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны России.

«Военнослужащие группировки войск „Восток“ освободили населённый пункт Вороное в Днепропетровской области», — отметили в Минобороны РФ. Отмечается, что бойцы пятой гвардейской танковой бригады группировки «Восток» смогли продвинуться в регионе благодаря активным и решительным действиям.

В операции по освобождению были задействованы артиллерия и ударные БПЛА. Военные ВС РФ зачистили здания, подвальные помещения, сооружения и прилегающие к селу лесополосы.

