ЕС назвал свои требования к урегулированию после встречи Трампа и Путина

Европейский Совет (ЕС) после отчета президента США Дональда Трампа о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украина сама будет принимать решения на своей территории. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы ЕС.
«Украина сама будет принимать решения на своей территории. Международные границы не должны меняться силой», — сказано в сообщении. Кроме того, в ЕС подчеркнули, что Россия не может накладывать вето на путь Украины в ЕС и НАТО.
Также отмечается, что европейские партнеры сделают все возможное, чтобы Украина оставалась сильной и чтобы боевые действия прекратились, а на земле установился справедливый и прочный мир. В ходе встречи был сделан акцент на необходимости предоставления Украине надежных гарантий безопасности для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.
