ЕС назвал свои требования к урегулированию после встречи Трампа и Путина

ЕС: международные границы Украины не должны меняться силой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС выдвинул свои требования по урегулированию конфликта
ЕС выдвинул свои требования по урегулированию конфликта Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Европейский Совет (ЕС) после отчета президента США Дональда Трампа о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украина сама будет принимать решения на своей территории. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы ЕС.

«Украина сама будет принимать решения на своей территории. Международные границы не должны меняться силой», — сказано в сообщении. Кроме того, в ЕС подчеркнули, что Россия не может накладывать вето на путь Украины в ЕС и НАТО.

Также отмечается, что европейские партнеры сделают все возможное, чтобы Украина оставалась сильной и чтобы боевые действия прекратились, а на земле установился справедливый и прочный мир. В ходе встречи был сделан акцент на необходимости предоставления Украине надежных гарантий безопасности для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский Совет (ЕС) после отчета президента США Дональда Трампа о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украина сама будет принимать решения на своей территории. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы ЕС. «Украина сама будет принимать решения на своей территории. Международные границы не должны меняться силой», — сказано в сообщении. Кроме того, в ЕС подчеркнули, что Россия не может накладывать вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Также отмечается, что европейские партнеры сделают все возможное, чтобы Украина оставалась сильной и чтобы боевые действия прекратились, а на земле установился справедливый и прочный мир. В ходе встречи был сделан акцент на необходимости предоставления Украине надежных гарантий безопасности для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...