ЕС решил усилить санкции против России после встречи Путина и Трампа

Евросоюз сохранит действующие антироссийские санкции и подготовится к введению новых экономических ограничений, чтобы усилить давление на российскую экономику. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС, распространенном после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
«Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте Евросоюза по итогам консультаций европейских лидеров.
В документе уточняется, что сегодня утром Дональд Трамп рассказал руководству стран Евросоюза и президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах состоявшейся встречи с Владимиром Путиным. Лидеры ЕС приветствовали дипломатические усилия США по прекращению конфликта на Украине, но подчеркнули неизменность поддержки Киева. В то же время российская сторона ранее неоднократно заявляла, что что военная поддержка, которую страны Запада оказывают Украине, только затягивает конфликт и препятствует мирному урегулированию. МИД РФ отмечал, что накладываемые Европой санкции необоснованными и нелегитимными с точки зрения международного права.
Встреча президентов России и США проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Основной темой стали перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы международных отношений и экономического сотрудничества двух стран. По итогам переговоров Дональд Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в диалоге с Россией, оценив итоги встречи как «10 из 10». Владимир Путин заявил, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному урегулированию украинского конфликта.
