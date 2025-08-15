15 августа 2025

Голкипер челябинского «Трактора» показал шлем с куполами и известным физиком. Фото

Крис Дригер будет вратарем «Трактора» в новом хоккейном сезоне
Крис Дригер будет вратарем «Трактора» в новом хоккейном сезоне
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Канадский голкипер Крис Дригер, который с нового сезона будет играть за хоккейный клуб Челябинска «Трактор», показал свой шлем. Защитный головной убор украшен иллюстрациями, посвященными знаковым местам города.

«Крис Дригер и его невероятной красоты шлем, вдохновленный Челябинском», — написал официальный telegram-канал ХК «Трактор». Сообщество прикрепило фотографии каски.

На ее пластиковые детали нанесен логотип хоккейного клуба. Также изображены известные в городе монументы. В их числе памятник Курчатову и Храм в честь Святой Троицы. Шлем выполнен в бело-черных тонах — в фирменных цветах формы команды.

Как URA.RU писало ранее, «Трактор» заключил соглашение с вратарем Крисом Дригером на предстоящий сезон. Он займет место Зака Фукале, который продолжит карьеру в минском «Динамо».

Шлем выполнен в фирменных цветах ХК «Трактор»
Шлем выполнен в фирменных цветах ХК «Трактор»
Фото:

