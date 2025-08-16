ВСУ обстреляли Белгород, есть пострадавшие

В Белгороде ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по жилым районам города, в результате которых пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего беспилотника. Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе МКД», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, глава отметил, что мужчинам оказывается вся необходимая помощь.
Также сообщается о повреждении четырех автомобилей и здания спортивного объекта. Из-за атак украинских БПЛА пострадали частный и многоквартирный дома, у которых были повреждены фасады и выбиты стекла. Пятый дрон взорвался в припаркованную «ГАЗель», повредив кузов и окна машины. Кроме того, падение обломков сбитых дронов повредило еще четыре многоквартирных дома, социальный объект и два автомобиля.
