15 августа 2025

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Фото

В ДТП пострадал пассажир одной из машин
В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавший. Авария произошла на 352-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Exeed (женщина 1977 года рождения), двигаясь со стороны Первоуральска, не обеспечила постоянный контроль за управлением транспортного средства и допустила столкновение с остановившимися перед ней автомобилями Kia Sportage и Mitsubishi. От удара Kia Sportage был отброшен на стоящий впереди Kia Rio, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Haval», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Kia Sportage — его доставили в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции фиксируют обстоятельства аварии и выясняют все детали случившегося. По факту происшествия организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

