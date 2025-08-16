На Украине прокомментировали возможность воздушного перемирия с Россией

Советник Зеленского Литвин, что в Киеве не слышали о воздушном перемирии с РФ
В Киеве ответили на публикацию британского журналиста о воздушном перемирии
В офисе президента Украины не располагают информацией о заключении предварительного соглашения между Москвой и Киевом о так называемом «воздушном перемирии». Об этом заявил советник украинского президента Дмитрий Литвин.

«Мы ничего не слышали об этом (предварительном соглашении о воздушном перемирии, — прим. URA.RU)», — написал  Дмитрий Литвин в комментарии к публикации корреспондента журнала Economist Оливера Кэрролла в соцсети Х. Ранее Кэрролл со ссылкой на свой источник сообщил, что перед трехсторонней встречей президента РФ Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского якобы было согласовано прекращение огня в воздухе.

Накануне на военной базе в Анкоридже (Аляска) прошли почти трехчасовые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы международной и региональной безопасности и экономические отношения между Россией и США. По итогам переговоров Дональд Трамп отметил значительный прогресс в диалоге с российской стороной и поставил итогам встречи оценку «10 из 10». Владимир Путин заявил, что достигнутые договоренности создают условия для мирного разрешения конфликта на Украине. Информация о возможном «воздушном перемирии» между Россией и Украиной официально не подтверждена ни одной из сторон

