Зеленский снова попросил гарантий безопасности у США и Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский заговорил о гарантиях для Украины после саммита на Аляске
Зеленский заговорил о гарантиях для Украины после саммита на Аляске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Соединенным Штатам и европейским странам с просьбой предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности. Об этом сообщил сам глава государства.

«Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Важно, чтобы все вопросы, которые касаются Украины, обязательно обсуждались с участием украинских властей», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России в случае, если не состоится трехсторонняя встреча России, США и Украины.

Как сообщает агентство РБК-Украина, во время недавнего разговора Зеленского и европейских лидеров с Трампом якобы обсуждался вопрос предоставления Украине так называемых «Non NATO article 5 security guarantees» — гарантий коллективной безопасности по образцу пятой статьи Североатлантического договора, но не в формате членства в НАТО. Зеленский также проинформировал, что его встреча с Трампом состоится 18 августа в Вашингтоне.

Накануне, 15 августа, в американском штате Аляска прошли переговоры между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В ходе почти трехчасовой встречи лидеры обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, стороны достигли значительного прогресса и взаимопонимания по ряду вопросов, однако некоторые темы еще требуют дальнейшего согласования. Путин выразил уверенность, что достигнутый уровень диалога позволит приблизиться к разрешению украинского кризиса. После встречи Трамп предложил провести следующий раунд переговоров в формате трехстороннего саммита с участием России, США и Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Соединенным Штатам и европейским странам с просьбой предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности. Об этом сообщил сам глава государства. «Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Важно, чтобы все вопросы, которые касаются Украины, обязательно обсуждались с участием украинских властей», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России в случае, если не состоится трехсторонняя встреча России, США и Украины. Как сообщает агентство РБК-Украина, во время недавнего разговора Зеленского и европейских лидеров с Трампом якобы обсуждался вопрос предоставления Украине так называемых «Non NATO article 5 security guarantees» — гарантий коллективной безопасности по образцу пятой статьи Североатлантического договора, но не в формате членства в НАТО. Зеленский также проинформировал, что его встреча с Трампом состоится 18 августа в Вашингтоне. Накануне, 15 августа, в американском штате Аляска прошли переговоры между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В ходе почти трехчасовой встречи лидеры обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, стороны достигли значительного прогресса и взаимопонимания по ряду вопросов, однако некоторые темы еще требуют дальнейшего согласования. Путин выразил уверенность, что достигнутый уровень диалога позволит приблизиться к разрешению украинского кризиса. После встречи Трамп предложил провести следующий раунд переговоров в формате трехстороннего саммита с участием России, США и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...