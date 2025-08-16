Зеленский снова попросил гарантий безопасности у США и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Соединенным Штатам и европейским странам с просьбой предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности. Об этом сообщил сам глава государства.
«Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Важно, чтобы все вопросы, которые касаются Украины, обязательно обсуждались с участием украинских властей», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России в случае, если не состоится трехсторонняя встреча России, США и Украины.
Как сообщает агентство РБК-Украина, во время недавнего разговора Зеленского и европейских лидеров с Трампом якобы обсуждался вопрос предоставления Украине так называемых «Non NATO article 5 security guarantees» — гарантий коллективной безопасности по образцу пятой статьи Североатлантического договора, но не в формате членства в НАТО. Зеленский также проинформировал, что его встреча с Трампом состоится 18 августа в Вашингтоне.
Накануне, 15 августа, в американском штате Аляска прошли переговоры между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В ходе почти трехчасовой встречи лидеры обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, стороны достигли значительного прогресса и взаимопонимания по ряду вопросов, однако некоторые темы еще требуют дальнейшего согласования. Путин выразил уверенность, что достигнутый уровень диалога позволит приблизиться к разрешению украинского кризиса. После встречи Трамп предложил провести следующий раунд переговоров в формате трехстороннего саммита с участием России, США и Украины.
