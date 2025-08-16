Отец с 13-летним сыном погибли в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

В Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибли двое мирных жителей — отец вместе с 13-летним сыном. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52-х лет и его 13-летний сын», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, трагедия произошла в Рыльском районе региона, когда вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. После удара машина загорелась, оба человека скончались на месте.
Хинштейн подчеркнул, что подобные действия являются тяжелым преступлением против мирного населения и выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, он обратился к жителям Курской области с призывом не возвращаться в приграничные районы из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников. По словам Хинштейна, пребывание в опасной зоне может привести к новым трагедиям.
