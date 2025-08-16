Отец с 13-летним сыном погибли в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с гражданскими в Курской области
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с гражданскими в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибли двое мирных жителей — отец вместе с 13-летним сыном. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52-х лет и его 13-летний сын», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, трагедия произошла в Рыльском районе региона, когда вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. После удара машина загорелась, оба человека скончались на месте.

Хинштейн подчеркнул, что подобные действия являются тяжелым преступлением против мирного населения и выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, он обратился к жителям Курской области с призывом не возвращаться в приграничные районы из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников. По словам Хинштейна, пребывание в опасной зоне может привести к новым трагедиям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибли двое мирных жителей — отец вместе с 13-летним сыном. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «В результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52-х лет и его 13-летний сын», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, трагедия произошла в Рыльском районе региона, когда вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. После удара машина загорелась, оба человека скончались на месте. Хинштейн подчеркнул, что подобные действия являются тяжелым преступлением против мирного населения и выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, он обратился к жителям Курской области с призывом не возвращаться в приграничные районы из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников. По словам Хинштейна, пребывание в опасной зоне может привести к новым трагедиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...