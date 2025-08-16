Премьер Польши Туск заявил о решающей стадии борьбы за будущее Украины

Польша отреагировала на итоги встречи Путина и Трампа
Польша отреагировала на итоги встречи Путина и Трампа
Противостояние за будущее Украины и безопасность Европы перешло в решающую стадию после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу», — написал Дональд Туск в соцсети X, подчеркнув, что президент России Владимир Путин вновь показал себя опытным переговорщиком. Польский премьер призвал сохранить сплоченность Запада.

Встреча президентов России и США прошла 15 августа на американской военной базе на Аляске и продолжалась почти три часа. Главными темами переговоров стали урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы международной и региональной повестки, включая экономическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами. По итогам диалога Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе и и высоко оценил встречу, отметив, что стороны нашли общий язык по ряду вопросов, хотя расхождения по некоторым аспектам еще сохраняются. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному разрешению украинского кризиса.

