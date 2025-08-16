Захарова подсказала европейским лидерам, что необходимо взять на заседание «коалиции желающих»

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц должны взять на видеовстречу «коалиции желающих» салфетки и ложечки для сахара. Такой совет европейским лидерам дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала новость о том, что в воскресенье готовится заседание по видеосвязи «коалиции желающих» с участием Макрона, Стармера и Мерца.
В мае в сети завирусилось видео, на котором Макрон, разговаривающий со Стармером и Мерцем во время поездки в Киев, быстро убрал со стола странный белый сверток, как только в комнату вошли журналисту с аппаратурой для съемки. Пользователи начали обсуждать эти кадры — многие из них заметили предмет рядом с Мерцем. И сверток, и предмет пользователи связали с принадлежностями для употребления запрещенных веществ. Елисейский дворец официально выступил с заявлением, что это были обычная салфетка и ложечка для сахара.
Коалиция желающих — это объединение стран, которые поддерживают Украину. Главными ее членами являются Франция и Германия. Макрон анонсировал очередное заседание в грядущее воскресенье, 17 числа, по видеосвязи, для обсуждения итогов саммита США и России, который прошел 15 августа на Аляске и был посвящен урегулированию украинского конфликта.
