Захарова подсказала европейским лидерам, что необходимо взять на заседание «коалиции желающих»

Захарова: Макрону стоит взять ложечки и салфетки на встречу «коалиции желающих»
Захарова дала совет европейским лидерам
Захарова дала совет европейским лидерам
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц должны взять на видеовстречу «коалиции желающих» салфетки и ложечки для сахара. Такой совет европейским лидерам дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала новость о том, что в воскресенье готовится заседание по видеосвязи «коалиции желающих» с участием Макрона, Стармера и Мерца. 

В мае в сети завирусилось видео, на котором Макрон, разговаривающий со Стармером и Мерцем во время поездки в Киев, быстро убрал со стола странный белый сверток, как только в комнату вошли журналисту с аппаратурой для съемки. Пользователи начали обсуждать эти кадры — многие из них заметили предмет рядом с Мерцем. И сверток, и предмет пользователи связали с принадлежностями для употребления запрещенных веществ. Елисейский дворец официально выступил с заявлением, что это были обычная салфетка и ложечка для сахара.

Коалиция желающих — это объединение стран, которые поддерживают Украину. Главными ее членами являются Франция и Германия. Макрон анонсировал очередное заседание в грядущее воскресенье, 17 числа, по видеосвязи, для обсуждения итогов саммита США и России, который прошел 15 августа на Аляске и был посвящен урегулированию украинского конфликта.

