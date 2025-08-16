Екатеринбуржцы уезжают из центра праздновать День города на площадку мецената: онлайн-трансляция

Екатеринбург продолжает праздновать 302-летие: онлайн-трансляция
День города в Екатеринбурге в 2025 году

В Екатеринбурге началась вечерняя программа Дня города. Для горожан работают две основные площадки — одна традиционно в центре, другая — в открывшемся недавно квартале Архангел Михаил, где проходит фестиваль «Энергия РМК». URA.RU в режиме онлайн рассказывает о самом интересном.

19:36 На сцену «Энергии РМК» вышел двойник Путина — резидент Comedy Club Дмитрий Грачев. Он в образе президента РФ заговорил об Аляске.

19:28 Сейчас на сцене в Историческом сквере боксеры Егор Мехонцев и Олег Саитов. Приглашают екатеринбуржцев на чемпионат России по боксу, который будет идти до 22 августа.

19:28 На главной сцене «Энергии РМК» ждут: 19:30-20:00 BIG BABY TAPE, 20:15-21:00 Леша Свик, 21:15-22:00 Мот, 22:15-23:00 GAYAZOVS BROTHERS.

19:23 URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования Дня города с самого утра. Какой была программа в первой половине дня, читайте здесь.

19:15 В центре Екатеринбурга народу гораздо меньше, чем на «Энергии РМК», передает корреспондент URA.RU. На сцене в Историческом сквере поет кавер-группа «Каникулы». В квартале Архангела Михаила зажигает Mary Gu.

Фото:

