В Екатеринбурге на улице обнаружили труп мужчины

Мужчину обнаружили днем 16 августа
Мужчину обнаружили днем 16 августа

В Екатеринбурге на улице Краснолесья, 24 вечером 16 августа обнаружено тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в экстренных службах.

«На Краснолесье, 24 найден труп. По предварительным данным, погиб мужчина», — пояснил собеседник. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован как только поступит.

