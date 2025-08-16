В Екатеринбурге на улице обнаружили труп мужчины

Мужчину обнаружили днем 16 августа
В Екатеринбурге на улице Краснолесья, 24 вечером 16 августа обнаружено тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в экстренных службах.
«На Краснолесье, 24 найден труп. По предварительным данным, погиб мужчина», — пояснил собеседник. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован как только поступит.
