В День города тысячи екатеринбуржцев уехали из центра на площадку РМК. Фоторепортаж

Фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге посетили больше 38 тысяч человек
Фестиваль прошел на новой улице - Архангела Михаила
День города в Екатеринбурге в 2025 году

В День города новая площадка в квартале Архангела Михаила в Екатеринбурге оказалась популярнее, чем в центре. Горожане и гости города массово ринулись туда к вечеру, когда на сцену стали выходить звезды: Big Baby Tape, Леша Свик, Мот. Но и днем на фестивале «Энергия РМК», который открылся на улице Архангела Михаила, было много гостей. URA.RU публикует самые яркие кадры с новой локации.

Днем в открытии площадки приняли участие уральский полпред президента Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев и телеведущий Владимир Соловьев.

Ведущей мероприятия стала комик Ольга Парфенюк, а приглашенными гостями — Mary Gu, Big Baby Tape, Мот, Леша Свик, Gayazovs Brothers и Jakone и Kiliana. Екатеринбуржцы смогли увидеть мото- и дрифт-шоу, попробовали себя в паделе, освоили управление БПЛА и посетили турнир по баскетболу. По предварительным оценкам, посетило «Энергию РМК» более 38 тысяч человек.

