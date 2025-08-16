Моргенштерн* закрывает бизнес в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моргенштерн* закрыл свое ИП
Моргенштерн* закрыл свое ИП Фото:

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России) инициировал процедуру закрытия своего ИП. Об этом сообщает Агентство «Москва».

«Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России) подал в налоговую заявление о ликвидации своего ИП», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале агентства.

Помимо этого в налоговой уточнили, что к 25 августа документы будут готовы. Причины решения рэпера о прекращении предпринимательской деятельности не уточняются.

*Моргенштерн — признан Минюстом иностранным агентом в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России) инициировал процедуру закрытия своего ИП. Об этом сообщает Агентство «Москва». «Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России) подал в налоговую заявление о ликвидации своего ИП», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале агентства. Помимо этого в налоговой уточнили, что к 25 августа документы будут готовы. Причины решения рэпера о прекращении предпринимательской деятельности не уточняются. *Моргенштерн — признан Минюстом иностранным агентом в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...