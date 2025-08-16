Моргенштерн* закрывает бизнес в России

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России) инициировал процедуру закрытия своего ИП. Об этом сообщает Агентство «Москва».
«Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России) подал в налоговую заявление о ликвидации своего ИП», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале агентства.
Помимо этого в налоговой уточнили, что к 25 августа документы будут готовы. Причины решения рэпера о прекращении предпринимательской деятельности не уточняются.
*Моргенштерн — признан Минюстом иностранным агентом в РФ
