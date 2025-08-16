Чемезов раскрыл, насколько популярен новейший российский истребитель

Чемезов: у России есть иностранные заказы на истребитель Су-57
Чемезов заявил о высокой популярности Су-57 за рубежом
Чемезов заявил о высокой популярности Су-57 за рубежом

Иностранные партнеры проявляют большой интерес к российскому истребителю Су-57, и уже есть конкретные заказчики. Су-57 участвует в реальных боевых действиях и превосходит аналоги других стран. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Интерес у иностранных партнеров к нашему самолету Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики. Многие страны занимаются созданием самолетов пятого поколения, включая США и Россию. Именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги», — сказал Чемезов в эфире Первого канала. 

Су-57 разработан компанией «Сухой» и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Этот многоцелевой истребитель пятого поколения способен уничтожать все виды воздушных целей, поражать наземные и надводные цели с преодолением систем ПВО. Первый полет самолета состоялся 29 января 2010 года. Ранее сообщалось, что первый иностранный заказчик получит Су-57 в 2025 году и начнет его эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Су-57 был оснащен усовершенствованной версией гиперзвуковой ракеты «Циркон» и современными системами вооружения, а также прошел модернизацию, увеличившую его боевые возможности. Истребитель активно использовался в реальных боевых условиях, включая конфликт на Украине, что повысило интерес иностранных заказчиков и позволило ему выделиться среди конкурентов на международных авиасалонах.

