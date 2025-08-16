16 августа 2025

Екатеринбург утонул в мусоре после Дня города, с улиц вывезли больше 110 тонн

Суммарно вывезли более 155 тонн грязи и 111 тонн мусора
Сразу после окончания празднования Дня города в Екатеринбурге на улицы вышли коммунальные службы для уборки. Всего после праздника вывезли более 110 тонн мусора и грязи, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Уборкой занимались 491 дорожный рабочий и 226 единиц техники. Вместе они избавили Екатеринбург от 155 тонн мусора и 111 тонн грязи», — сказано в сообщении.

Уборка продолжалась всю ночь. К рассвету на улицах работали 418 дорожных рабочих и 125 единиц техники. Колонну из коммунальных служб сопровождали сотрудники Госавтоинспекции.

