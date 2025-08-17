«Люди любят ностальгировать»: Лисовец объяснил, почему свитер «СССР» Лаврова вызвал небывалый ажиотаж

Глава МИД РФ Сергей Лавров своим появлением в свитере «СССР» на Аляске поднял продажи челябинского бренда до небес. Сейчас модели стоимостью 10990 рублей продаются по предзаказу почти за два месяца. Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец в беседе с URA.RU объяснил такой ажиотаж вокруг свитера министра.
«Люди любят ностальгировать, это у нас в психологии заложено. У нашего народа большая и запоминающая история — советская. Другой мы не знаем. Мы знаем Советский Союз, в котором летали в космос, делали открытия и многое другое. Все прошлое современной России связано с СССР. И ностальгия стирает все плохое. Все помнят только то, что мы все были вместе, держались друг за друга. Сейчас мы снова обращаемся к истории, особенно это заметно последние два года. Эта эстетика чувствуется в разных направлениях», — пояснил Лисовец.
Выбор свитера министра оценили и на Западе. Зарубежные СМИ назвали это «не слишком тонким актом троллинга», а в соцсетях завирусилось видео с заселением Лаврова в отель в Анкоридже.
Позже основательница бренда Selsovet Екатерина Варлакова заявила, что в 2025 году МИД России закупил мужские и женские модели «свитера-легенды», но сотрудники компании не знали, что один из них предназначался для Лаврова.
Интересно, что Лавров не первый, кто надел свитер с советской символикой. Еще до того, как это стало мейнстримом, в синей олимпийке с надписью на груди ходил солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. И даже на похоронах его портрет был именно в этой одежде.
