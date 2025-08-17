Fox News: Трамп поддержал идею Путина о передаче Донбасса под контроль России

Президент США Дональд Трамп поддержал идею передачи Донбасса под полный контроль России и заморозки линии фронта на других участках конфликта. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата.
«Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной», — заявил дипломат. Его слова приводит Fox News.
15 августа в Анкоридже (Аляска) прошли переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые привлекли внимание мировой общественности. Даже европейские страны были удивлены теплым приемом российской делегации. Встреча длилась около трех часов, после чего состоялась краткая пресс-конференция. Трамп отметил, что урегулирование ситуации на Украине теперь зависит от президента Украины Владимира Зеленского и Европы. Путин, в свою очередь, заявил, что специальной военной операции можно было бы избежать, будь Трамп президентом США в момент ее начала.
По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и европейскими лидерами и пригласил их присоединиться к встрече. Президент Украины заявил о намерении обсудить детали урегулирования конфликта с Трампом в понедельник в Вашингтоне, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.