16 августа 2025

Рыбалка под запретом: реки ХМАО обмелели до критического уровня

В ХМАО ввели запрет на вылов рыбы из-за обмеления рек
Запрещено использовать сетные орудия рыболовства всех модификаций и видов
Запрещено использовать сетные орудия рыболовства всех модификаций и видов

В Югре ввели временные ограничения по рыболовству, так как в реке Северная Сосьва выявлено критическое падение уровня воды (он достиг 530 см). Запрет также касается притоков — Щекурьи, Хулги, Народы и Маньи. Ограничение продлится до пятого ноября. Об этом сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству на сайте.

«По состоянию на 14.08.2025 года уровень воды в реке Северная Сосьва достиг 530 см... Согласно пункту 20.1 Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды) в летне-осенний период всех видов водных биоресурсов: в реке Северная Сосьва... В реке Ляпин и ее притоках — Щекурье, Манье, Народе, Хулге», — пишут на сайте. 

Обмеление создает угрозу для нереста и выживания водных биоресурсов. В Березовском районе ситуацию признали критической. На Северной Сосьве действует полный запрет ловли рыбы на 30 дней, на Лямина и в притоках ограничения до пятого ноября. Задержанные за нарушения лишаются лова и плавсредства через суд. Недавно URA.RU писали, что за ловлю стерляди в Югре можно получить не только крупный штраф, но и уголовный срок, хотя в других регионах России рыбалка на такие виды рыб разрешена.

