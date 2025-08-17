В школах с сентября введут единый норматив по объему домашних заданий

С 1 сентября в российских школах будут введены единые стандарты по объему домашних заданий. Они должны быть понятными, не создавать лишней нагрузки для семьи и основываться на изученном в классе материале. Соответствующее предложение разработал комитет Госдумы по просвещению.
«Домашнее задание должно быть четким, понятным и не обременять семью ребенка, а также основываться на пройденном в классе материале», — говорится в сообщении депутатов Госдумы. Его приводит РБК. По их мнению, положение должно четко определить, по каким предметам обязательны домашние задания, а по каким — нет. В том числе, оно должно исключить формальный подход к их объему и содержанию.
Ранее депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отменить домашние задания для школьников на выходные и снизить нагрузку на преподавателей. Он отметил, что полная отмена домашних заданий может ухудшить качество обучения, но дети должны иметь возможность отдыхать в выходные, как и взрослые. Миронов предложил также рассмотреть исключение занятий по субботам. Он также предложил увеличить зарплату учителям — не менее 200% от средней, без учета переработок, для повышения эффективности работы, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.