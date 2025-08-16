Чтобы перевезти белого медведя Сэрику в новый Пермский зоопарк, на старую площадку пригнали автокран. Хронологию переезда пушистого любимца публики опубликовали сотрудники учреждения.
«Для хищника вызвали автокран. Сэрику быстро и спокойно зашел в клетку. Вес медведя 800 кг, его перевозили на грузовике под присмотром зоологов и ветврачей», — объяснили в зоопарке, опубликовав видеоотчет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В новом вольере предварительно спрятали лакомства, чтобы подопечный перекусил с дороги. Сэрику сразу принялся изучать новый дом.
URA.RU уже рассказывало, что оставшихся животных перевезут в Нагорный поэтапно. Ранее зоопарк выложил видео, показав, как играют котята рыси и ест маленькая белая медведица Парма.
