20 июля 2025
19 июля 2025

Огромную щуку поймал курганец на реке Тобол. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Щука клевала на реке
Щука клевала на реке Фото:

Рыбак выловил недалеко от Кургана на Тоболе большую щуку. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Поймал на Тоболе щуку весом 7 200. Ловил на фидер», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Ранее курганец наловил на озере Яровом в Половинском округе 17 килограммов карасей за три часа. Для прикормки использовалась перловка. 

Улов порадовал рыбака
Улов порадовал рыбака
Фото:

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Рыбак выловил недалеко от Кургана на Тоболе большую щуку. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Поймал на Тоболе щуку весом 7 200. Ловил на фидер», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». Ранее курганец наловил на озере Яровом в Половинском округе 17 килограммов карасей за три часа. Для прикормки использовалась перловка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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