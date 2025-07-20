Щука клевала на реке
Рыбак выловил недалеко от Кургана на Тоболе большую щуку. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Поймал на Тоболе щуку весом 7 200. Ловил на фидер», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
Ранее курганец наловил на озере Яровом в Половинском округе 17 килограммов карасей за три часа. Для прикормки использовалась перловка.
Улов порадовал рыбака
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