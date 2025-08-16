16 августа 2025

ФК «Челябинск» уступил «Спартаку» в Костроме

Рамазан Гаджимурадов забил гол в составе челябинцев
Рамазан Гаджимурадов забил гол в составе челябинцев Фото:
новость из сюжета
Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

В Костроме на стадионе «Урожай» ФК «Челябинск» уступил местному «Спартаку» со счетом 1:2 в матче Первой лиги ФНЛ. В составе южноуральцев гол забил Рамазан Гаджимурадов.

Первый тайм матча прошел с явным преимуществом ФК «Спартак». Так, за первые семь минут красно-белые благодаря своей активности добились четырех угловых. А после подачи с пятого углового на 11-й минуте Никита Супранович совершил точный удар головой по воротам Ильи Тусеева — 1:0.

После пропущенного мяча челябинцы всеми силами пытались вернуть инициативу, но сделать это не удавалось. Спартаковцы блокировали атаки южноуральцев и не позволяли закрепиться в своей зоне. И лишь к концу первого тайма у челябинцев начало что-то получаться. Так, на 41-й минуте Комиссаров прорвался по центру и, уйдя от соперника, выкатил мяч в штрафную на Эзу. Но переиграть Гайдаша легионеру не удалось.

Во втором тайме игровая картина изменилась. Челябинцы, желая отыграться, обошли спартаковцев по проценту контроля над мячом. На 51-й минуте они заработали штрафной неподалеку от ворот, и Рамазан Гаджимурадов нанес идеальный удар в ближний угол, не оставив голкиперу шансов.

Игра стала более спокойной, и казалось, что дело идет к ничьей. Но на 90-й минуте ворота челябинцев после плотной борьбы у ворот Тусеева поразил Денис Жилмостных.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

