Охранник концерта Akon в Сочи требует с рэпера 10 млн рублей за побои

Охранник концерта американского рэпера Akon в Сочи требует от музыканта 10 миллионов рублей компенсации. Об этом сообщил сам пострадавший охранник Илья Черкесов.
«Во время выступления Akon внезапно прыгнул в мою сторону и начал наносить удары по лицу», — передает слова охранника Life.ru. Кроме того, Черкесов подчеркнул, что он не ожидал такой выходки от рэпера.
Также охранник отметил, что после концерта артист не извинился и продолжил гастрольный тур. Он заявил о готовности обратиться в правоохранительные органы для привлечения музыканта к ответственности.
