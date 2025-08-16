Как тюменцам заказать авто из-за границы и сэкономить несколько миллионов рублей

На приобретении автомобиля в Южной Корее или Китае жители Тюмени могут сэкономить от 200 тысяч до 3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора ООО «Трейд Моторс» Андрей Гутарев.
«?В зависимости от стоимости автомобиля экономия может составить от 200 тысяч до 3 млн рублей. Покупка автомобилей, даже с учетом доставки и таможенных платежей, в совокупности выходит дешевле, чем приобретение аналогичных машин в РФ», — пояснил Андрей Гутарев в беседе с агентством.
Как заказать машину из Китая или Южной Кореи
Для того, чтобы оформить заказ на автомобиль, необходимо обратиться к автодилерам, которые занимаются доставкой машин из-за границы. Большинство таких компаний работают по системе «под ключ». Клиента проконсультируют, сориентируют по стоимости авто и помогут подобрать варианты. После заключения договора продавец сам займется проверкой состояния автомобиля, оформлением всех необходимых документов и доставкой транспортного средства в Россию. Весь процесс занимает, в среднем, от полутора до двух месяцев.
Сколько можно сэкономить на покупке авто за границей
Экономия, в среднем, может составить от 200 тысяч до 3 млн рублей: в зависимости от того, какой именно автомобиль нужен клиенту. Представители продавца выезжают за границу, чтобы лично оценить состояние машин. Они проводят проверку кузова, моторного отсека, компьютерную диагностику и т.д. Автодилер также проконтролирует юридическую чистоту сделки.
Какие автомобили чаще всего заказывают тюменцы за границей
Чаще всего жители Тюмени заказывают за границей автомобили европейских, корейских и китайских брендов. Среди популярных марок — Kia, Hyundai, BMW, Mercedes, Haval, Genesis, Volkswagen, Range Rover и т.д. Автодилеры занимаются доставкой не только подержанных, но и новых машин.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали чаще обращаться к частным автодилерам, которые занимаются доставкой автомобилей из Китая и Южной Кореи. По мнению автоэксперта Антона Гулаева, стоимость иномарок под заказ значительно ниже аналогичных моделей, которые продаются на рынке подержанных автомобилей Тюмени.
