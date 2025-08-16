16 августа 2025

Как тюменцам заказать авто из-за границы и сэкономить несколько миллионов рублей

В Тюмень по параллельному импорту везут машины из Китая и Южной Кореи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени появились компании, которые доставляют машины из Китая и Южной Кореи
В Тюмени появились компании, которые доставляют машины из Китая и Южной Кореи Фото:

На приобретении автомобиля в Южной Корее или Китае жители Тюмени могут сэкономить от 200 тысяч до 3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора ООО «Трейд Моторс» Андрей Гутарев. 

«?В зависимости от стоимости автомобиля экономия может составить от 200 тысяч до 3 млн рублей. Покупка автомобилей, даже с учетом доставки и таможенных платежей, в совокупности выходит дешевле, чем приобретение аналогичных машин в РФ», — пояснил Андрей Гутарев в беседе с агентством.

Как заказать машину из Китая или Южной Кореи

На покупке автомобиля за границей можно сэкономить до 3 млн рублей
На покупке автомобиля за границей можно сэкономить до 3 млн рублей
Фото:

Для того, чтобы оформить заказ на автомобиль, необходимо обратиться к автодилерам, которые занимаются доставкой машин из-за границы. Большинство таких компаний работают по системе «под ключ». Клиента проконсультируют, сориентируют по стоимости авто и помогут подобрать варианты. После заключения договора продавец сам займется проверкой состояния автомобиля, оформлением всех необходимых документов и доставкой транспортного средства в Россию. Весь процесс занимает, в среднем, от полутора до двух месяцев.

Сколько можно сэкономить на покупке авто за границей

Экономия, в среднем, может составить от 200 тысяч до 3 млн рублей: в зависимости от того, какой именно автомобиль нужен клиенту. Представители продавца выезжают за границу, чтобы лично оценить состояние машин. Они проводят проверку кузова, моторного отсека, компьютерную диагностику и т.д. Автодилер также проконтролирует юридическую чистоту сделки.

Какие автомобили чаще всего заказывают тюменцы за границей

Тюменцы заказывают в Китае и Южной Корее автомобили брендов, которые покинули Россию
Тюменцы заказывают в Китае и Южной Корее автомобили брендов, которые покинули Россию
Фото:

Чаще всего жители Тюмени заказывают за границей автомобили европейских, корейских и китайских брендов. Среди популярных марок — Kia, Hyundai, BMW, Mercedes, Haval, Genesis, Volkswagen, Range Rover и т.д. Автодилеры занимаются доставкой не только подержанных, но и новых машин. 

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали чаще обращаться к частным автодилерам, которые занимаются доставкой автомобилей из Китая и Южной Кореи. По мнению автоэксперта Антона Гулаева, стоимость иномарок под заказ значительно ниже аналогичных моделей, которые продаются на рынке подержанных автомобилей Тюмени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На приобретении автомобиля в Южной Корее или Китае жители Тюмени могут сэкономить от 200 тысяч до 3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора ООО «Трейд Моторс» Андрей Гутарев.  «?В зависимости от стоимости автомобиля экономия может составить от 200 тысяч до 3 млн рублей. Покупка автомобилей, даже с учетом доставки и таможенных платежей, в совокупности выходит дешевле, чем приобретение аналогичных машин в РФ», — пояснил Андрей Гутарев в беседе с агентством. Как заказать машину из Китая или Южной Кореи Для того, чтобы оформить заказ на автомобиль, необходимо обратиться к автодилерам, которые занимаются доставкой машин из-за границы. Большинство таких компаний работают по системе «под ключ». Клиента проконсультируют, сориентируют по стоимости авто и помогут подобрать варианты. После заключения договора продавец сам займется проверкой состояния автомобиля, оформлением всех необходимых документов и доставкой транспортного средства в Россию. Весь процесс занимает, в среднем, от полутора до двух месяцев. Сколько можно сэкономить на покупке авто за границей Какие автомобили чаще всего заказывают тюменцы за границей Чаще всего жители Тюмени заказывают за границей автомобили европейских, корейских и китайских брендов. Среди популярных марок — Kia, Hyundai, BMW, Mercedes, Haval, Genesis, Volkswagen, Range Rover и т.д. Автодилеры занимаются доставкой не только подержанных, но и новых машин.  Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали чаще обращаться к частным автодилерам, которые занимаются доставкой автомобилей из Китая и Южной Кореи. По мнению автоэксперта Антона Гулаева, стоимость иномарок под заказ значительно ниже аналогичных моделей, которые продаются на рынке подержанных автомобилей Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...