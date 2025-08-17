Трамп решил встретиться с Зеленским один на один

Bild: Трамп сначала встретится с Зеленским, а потом с лидерами стран ЕС
Зеленскому предстоит разговор с Трампом с глазу на глаз
Зеленскому предстоит разговор с Трампом с глазу на глаз Фото:

Президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне отдельную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом переговоров с лидерами стран Европейского союза. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к ним должны присоединиться сопровождающие его ключевые политики ЕС», — сказано в сообщении.

В делегациях, которые примут участие в переговорах после двусторонней встречи, заявлены канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Последняя встреча Зеленского в Белом доме в феврале закончилась скандалом, и президент США на короткое время приостановил военную поддержку.

