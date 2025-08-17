Трамп решил встретиться с Зеленским один на один

Президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне отдельную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом переговоров с лидерами стран Европейского союза. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к ним должны присоединиться сопровождающие его ключевые политики ЕС», — сказано в сообщении.
В делегациях, которые примут участие в переговорах после двусторонней встречи, заявлены канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Последняя встреча Зеленского в Белом доме в феврале закончилась скандалом, и президент США на короткое время приостановил военную поддержку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.