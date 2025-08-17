«Недопустимое нарушение границ»: психолог указала на странность в поведении матери Тимати

Певец и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов — наст. имя) на днях стал отцом в третий раз — его избранница Валентина Иванова родила дочь Эмму. На родах присутствовала мать артиста Симона, она же перерезала пуповину, как это было и в момент появления на свет сына певца Ратмира. Такой интимный момент сильно озадачил общественность.
Психолог Ирина Гуляева в беседе с URA.RU подтвердила опасения людей: такое поведение матери вызывает много вопросов. Эксперт отмечает, что такое поведение называется симбиозом. И есть такие женщины, которые не скрывают, что рожали сыновей для себя, чтобы они замещали им мужчину.
«Это происходит от того, что у женщины нет личной жизни. Происходит проекция ее партнера на сына. То есть здесь идет подмена ролей: Тимати заменяет ей мужа. Поэтому он не может выстроить никаких здоровых отношений», — говорит эксперт.
Психолог отмечает, что такой интимный момент, как перерезание пуповины, в принципе допустим только для отца ребенка, но никак не его матери. «Это очень сильное нарушение личных границ, это вещи вообще недопустимые. Я как психолог прогнозирую, что Тимати не сможет выстраивать здоровых отношений, пока они с мамой не сепарируются друг от друга», — поясняет Гуляева.
Валентина Иванова на соответствующие замечание пользователей Сети отвечала, что, мол, не видит в этом никакой проблемы. Девушка заявила, что ей «повезло со свекровью», которая сильно любит своих детей и внуков.
Однако психолог предупреждает: проблема действительно есть. У таких отношений нет будущего. «Когда мама занимает 99% времени, места будущему нет. Поэтому избраннице нужно беспокоиться. Чтобы этого не случилось, Тимати сам должен расставить границы с мамой, но он ничего для этого не делает. Это говорит о том, что никто ничего не хочет менять. То есть всех все устраивает. Поэтому избраннице нужно обратить на это внимание и принять для себя решение: готова она жить с таким, когда мама даже в интимные моменты их жизни вникает?»
Есть вопросы у психолога и к Тимати. В частности, о его зрелости. И тут сложно спорить с психологом. 15 августа артист отмечал день рождения в Турции, при этом на роскошной арендованной яхте Валентина не была замечена. Предполагается, что она осталась с новорожденной дочкой в Москве, что также вызвало буру вопросов и негодования в Сети.
