16 августа 2025

Губернатор ХМАО поймал огромную щуку. Фото

Губернатор ХМАО Кухарук поймал огромную щуку
Хороший улов на Иртыше
Хороший улов на Иртыше Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел выходные за рыбалкой на реке Иртыш. Первая рыбалка Кухарука после возращения в округ оказалась удачной. Была отличная погода и клев. В своем telegram-канале он поделился впечатлениями и фото, где виден городской мост под Ханты-Мансийском.

«Первая рыбалка после возвращения в Югру была особенно удачной: рыба клевала активно, а погода была тёплой и приятной. В эти выходные я смог насладиться общением с природой», — пишет губернатор.

