Хороший улов на Иртыше
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел выходные за рыбалкой на реке Иртыш. Первая рыбалка Кухарука после возращения в округ оказалась удачной. Была отличная погода и клев. В своем telegram-канале он поделился впечатлениями и фото, где виден городской мост под Ханты-Мансийском.
«Первая рыбалка после возвращения в Югру была особенно удачной: рыба клевала активно, а погода была тёплой и приятной. В эти выходные я смог насладиться общением с природой», — пишет губернатор.
