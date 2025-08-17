Прокуратура проверяет обстоятельства гибели детей под бревнами в Пермском крае

Прокуратура начала проверку после гибели детей
Прокуратура Пермского края начала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних в Чусовском городском округе. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
«По предварительным данным, дети забрались на складируемый спиленный лес, который расположен около дороги в деревне Лямино Чусовского округа. Малолетним причинены смертельный травмы в результате падения бревен», — говорится в сообщении прокуратуры.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. Прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств трагедии.
