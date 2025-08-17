17 августа 2025

В Госдуме готовят налоговые преференции для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Законодатели хотят снять двойную налоговую нагрузку с помогающих СВО
Законодатели хотят снять двойную налоговую нагрузку с помогающих СВО Фото:

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о расширении перечня расходов, учитываемых при упрощенной системе налогообложения (УСН), на благотворительную помощь участникам специальной военной операции и гражданам, пострадавшим от военных действий. Это следует из соответствующего документа.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 346.16 части 2 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается включить в состав расходов, учитываемых при применении УСН, затраты компаний и организаций, направленные на благотворительную помощь участникам спецоперации и гражданским лицам, пострадавшим в зоне боевых действий», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. К таким расходам могут относиться как денежные средства, так и имущество, а также затраты на их приобретение и передачу в рамках благотворительной деятельности.

Как пояснил Нилов, с начала проведения специальной операции многие россияне активно оказывают поддержку фронту. «Лекарства, продукты питания, одежда, техника — сотни видов гуманитарных грузов формируются как частными лицами, так и компаниями. Однако последних, к сожалению, подобная благотворительная деятельность вынуждает нести двойные издержки: сначала расходы на закупку и доставку помощи, а затем — налоговые обязательства. Для крупных предприятий это не столь критично, но для малого бизнеса подобная нагрузка становится существенной», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Госдума одобрила законопроект, предусматривающий введение дополнительной меры поддержки для участников СВО. Согласно нововведениям, военные освобождаются от необходимости уплаты государственной пошлины при рассмотрении судебных дел.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и предусматривает освобождение как самих участников СВО, так и их ближайших родственников от уплаты госпошлины при обращении в Верховный суд России, суды общей юрисдикции и к мировым судьям в рамках дел, касающихся установления юридически значимых фактов. Кроме того, данная мера распространяется на заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о расширении перечня расходов, учитываемых при упрощенной системе налогообложения (УСН), на благотворительную помощь участникам специальной военной операции и гражданам, пострадавшим от военных действий. Это следует из соответствующего документа. «Законопроектом предлагается внести изменения в статью 346.16 части 2 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается включить в состав расходов, учитываемых при применении УСН, затраты компаний и организаций, направленные на благотворительную помощь участникам спецоперации и гражданским лицам, пострадавшим в зоне боевых действий», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. К таким расходам могут относиться как денежные средства, так и имущество, а также затраты на их приобретение и передачу в рамках благотворительной деятельности. Как пояснил Нилов, с начала проведения специальной операции многие россияне активно оказывают поддержку фронту. «Лекарства, продукты питания, одежда, техника — сотни видов гуманитарных грузов формируются как частными лицами, так и компаниями. Однако последних, к сожалению, подобная благотворительная деятельность вынуждает нести двойные издержки: сначала расходы на закупку и доставку помощи, а затем — налоговые обязательства. Для крупных предприятий это не столь критично, но для малого бизнеса подобная нагрузка становится существенной», — подчеркнул парламентарий. Ранее Госдума одобрила законопроект, предусматривающий введение дополнительной меры поддержки для участников СВО. Согласно нововведениям, военные освобождаются от необходимости уплаты государственной пошлины при рассмотрении судебных дел. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и предусматривает освобождение как самих участников СВО, так и их ближайших родственников от уплаты госпошлины при обращении в Верховный суд России, суды общей юрисдикции и к мировым судьям в рамках дел, касающихся установления юридически значимых фактов. Кроме того, данная мера распространяется на заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...