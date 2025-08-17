В Госдуме готовят налоговые преференции для бойцов СВО

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о расширении перечня расходов, учитываемых при упрощенной системе налогообложения (УСН), на благотворительную помощь участникам специальной военной операции и гражданам, пострадавшим от военных действий. Это следует из соответствующего документа.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 346.16 части 2 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается включить в состав расходов, учитываемых при применении УСН, затраты компаний и организаций, направленные на благотворительную помощь участникам спецоперации и гражданским лицам, пострадавшим в зоне боевых действий», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. К таким расходам могут относиться как денежные средства, так и имущество, а также затраты на их приобретение и передачу в рамках благотворительной деятельности.
Как пояснил Нилов, с начала проведения специальной операции многие россияне активно оказывают поддержку фронту. «Лекарства, продукты питания, одежда, техника — сотни видов гуманитарных грузов формируются как частными лицами, так и компаниями. Однако последних, к сожалению, подобная благотворительная деятельность вынуждает нести двойные издержки: сначала расходы на закупку и доставку помощи, а затем — налоговые обязательства. Для крупных предприятий это не столь критично, но для малого бизнеса подобная нагрузка становится существенной», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Госдума одобрила законопроект, предусматривающий введение дополнительной меры поддержки для участников СВО. Согласно нововведениям, военные освобождаются от необходимости уплаты государственной пошлины при рассмотрении судебных дел.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и предусматривает освобождение как самих участников СВО, так и их ближайших родственников от уплаты госпошлины при обращении в Верховный суд России, суды общей юрисдикции и к мировым судьям в рамках дел, касающихся установления юридически значимых фактов. Кроме того, данная мера распространяется на заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.