Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Президент США сначала встретится с Зеленским, а затем проведет встречу с лидерами ЕС
Глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях. 

«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Встреча Трампа и Зеленского должна начаться в 20:15 по московскому времени. Через два часа после этого президент Америки должен будет поприветствовать прибывших в Белый дом европейских лидеров и позднее провести встречу с ними, сообщает газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. 

