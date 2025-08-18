ФСБ показала кадры вскрытия машины, предназначенной для взрыва на Крымском мосту

ФСБ сорвала украинский теракт на Крымском мосту
ФСБ сорвала украинский теракт на Крымском мосту

ФСБ России опубликовала видеозапись вскрытия заминированного автомобиля, предназначенного для подрыва Крымского моста. На кадрах видно, как сотрудники ведомства с помощью дистанционно управляемого робота-манипулятора открывают багажник машины, где находилось самодельное взрывное устройство.

«На видеоматериалах, опубликованных ФСБ, видно, как робот-манипулятор вскрывает багажник заминированного автомобиля. На рентгеновском снимке — индукционная катушка, одно неверное движение возле которой могло бы активировать взрывной механизм», — пишет РЕН ТВ.

Ранее ФСБ пресекла попытку украинской стороны осуществить подрыв на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. По информации ведомства, транспортное средство с большим самодельным взрывным устройством прибыло на территорию России транзитом через ряд иностранных государств, исходно выехав с Украины.

Это уже вторая попытка украинских спецслужб в 2025 году организовать теракт на Крымском мосту с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой. Первый похожий инцидент произошел в апреле, когда на брестской таможне белорусские правоохранители задержали микроавтобус. В его грузовом отсеке обнаружили свыше 500 килограммов взрывчатых веществ, которые, по оперативным данным, также предназначались для подрыва транспортного перехода между Крымом и материковой частью России.

