17 августа 2025
16 августа 2025

В ХМАО уволился замгубернатора, считавшийся серым кардиналом правительства Комаровой

Замгубернатора ХМАО Уткин покидает пост в связи с переездом в другой регион
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анатолий Уткин покидает пост замгубернатора Югры
Анатолий Уткин покидает пост замгубернатора Югры Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Замгубернатора ХМАО Анатолий Уткин покидает пост. По данным источников URA.RU, бывший глава аппарата губернатора, в последний год курирующий департаменты административного обеспечения и госимущества увольняется в связи с переездом в другой регион.

«Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства объявил, что его зам Уткин уходит в связи с переездом. Поговаривают, что его жена в Тюмени, дети учатся в других городах», — сообщает инсайдер. Информацию об отставке Уткина в связи с перееездом в другой регион подтвердили в правительстве округа.

После смены главы региона в 2024 году полномочия Уткина, который при бывшем губернаторе Наталье Комаровой считался серым кардиналом югорского кабмина, были серьезно урезаны. Аппарат возглавила соратница нового губернатора Руслана Кухарука Ирина Чудова. «Будут ли в округе искать замену Уткину, учитывая слухи об оптимизации и сокращении ставок замов губернатора, пока не ясно», — отмечает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало о грядущей отставке Уткина. Инсайд агентства подтвердился.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замгубернатора ХМАО Анатолий Уткин покидает пост. По данным источников URA.RU, бывший глава аппарата губернатора, в последний год курирующий департаменты административного обеспечения и госимущества увольняется в связи с переездом в другой регион. «Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства объявил, что его зам Уткин уходит в связи с переездом. Поговаривают, что его жена в Тюмени, дети учатся в других городах», — сообщает инсайдер. Информацию об отставке Уткина в связи с перееездом в другой регион подтвердили в правительстве округа. После смены главы региона в 2024 году полномочия Уткина, который при бывшем губернаторе Наталье Комаровой считался серым кардиналом югорского кабмина, были серьезно урезаны. Аппарат возглавила соратница нового губернатора Руслана Кухарука Ирина Чудова. «Будут ли в округе искать замену Уткину, учитывая слухи об оптимизации и сокращении ставок замов губернатора, пока не ясно», — отмечает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало о грядущей отставке Уткина. Инсайд агентства подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...