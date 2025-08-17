В ХМАО уволился замгубернатора, считавшийся серым кардиналом правительства Комаровой

Замгубернатора ХМАО Анатолий Уткин покидает пост. По данным источников URA.RU, бывший глава аппарата губернатора, в последний год курирующий департаменты административного обеспечения и госимущества увольняется в связи с переездом в другой регион.
«Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства объявил, что его зам Уткин уходит в связи с переездом. Поговаривают, что его жена в Тюмени, дети учатся в других городах», — сообщает инсайдер. Информацию об отставке Уткина в связи с перееездом в другой регион подтвердили в правительстве округа.
После смены главы региона в 2024 году полномочия Уткина, который при бывшем губернаторе Наталье Комаровой считался серым кардиналом югорского кабмина, были серьезно урезаны. Аппарат возглавила соратница нового губернатора Руслана Кухарука Ирина Чудова. «Будут ли в округе искать замену Уткину, учитывая слухи об оптимизации и сокращении ставок замов губернатора, пока не ясно», — отмечает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало о грядущей отставке Уткина. Инсайд агентства подтвердился.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!